Son Dakika Haberleri: Mersin Çiftlikte 5 Bin 200 Şişe Sahte Şarap Ele Geçirildi

Mersin Çiftlikte 5 Bin 200 Şişe Sahte Şarap Ele Geçirildi

1 saat önce

Mersin'de bir çiftliğe operasyon düzenleyen polis, 5 bin 200 şişe, sahte şarap ele geçirdi.

Mersin'de bir çiftliğe operasyon düzenleyen polis, 5 bin 200 şişe, sahte şarap ele geçirdi.

Yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik operasyonlarını sıklaştıran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda Çiftlikköy Mahallesi'nde G.F.'nin çiftliğine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 bin 200 şişe el yapımı sahte şarap ele geçiren polis, 150 adet boş şişe ve şişelemede kullanılan malzemelere de el koydu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:01 Kaynak: DHA

Yılbaşı, Polis, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eskişehir'de Yaşlı Adamı "Polisim" Diyerek Dolandıranlar İçin Karar Çıktı Evde Sünnet Faciası! İkizlerden Biri Öldü, Diğeri Ağır Yaralandı

Adana'da Zabıta Yüzde 75'i Türkçe Olmayan Tabelaları Kaldırdı Sosyal Medyada Tanıştığı Kadınla Buluşmak İçin Geldiği İstanbul'da Kaçırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 14:25:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin Çiftlikte 5 Bin 200 Şişe Sahte Şarap Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]