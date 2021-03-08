MERSİN Cinsel istismar suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Mersin 'de, 30 Aralık 2014 tarihinde meydana gelen çocuğun nitelikli cinsel istismarı olayının firari hükümlüsü Z.G.'nin, Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen istihbarat ve fiziki takip sonucu kaldığı adres belirlendi. Ekipler, düzenlenen operasyonla, hakkında kesinleşmiş 51 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Z.G.?yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

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