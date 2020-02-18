Mersin çocukken duyduğu ses, neyzen yaptı - Son Dakika
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Mersin çocukken duyduğu ses, neyzen yaptı

7 saat önce

Çocukken duyduğu ses, neyzen yaptıMERSİN'de görsel sanatlar öğretmeni Ülkühan Boz, yakma sanatıyla ney çalgısına hem hayat, hem de ses veriyor.

Çocukken duyduğu ses, neyzen yaptı

MERSİN'de görsel sanatlar öğretmeni Ülkühan Boz, yakma sanatıyla ney çalgısına hem hayat, hem de ses veriyor.

Mersin'deki bir okulda öğretmenlik yapan Ülkühan Boz, çocukken ailesi ile birlikte gittiği piknikte duyduğu sesin, neye karşı olan ilgisini ortaya çıkardı. Aradan geçen yıllarda kursa başlayan Ülkühan Boz, hem ney çalmayı öğrendi, hem de özel bir yakma işlemi kullanarak hat sanatı ile sureler ve Allah'ın 99 isminden seçkilerini Arapça olarak neyin üzerinde yazdı. Hat sanatını Türk kilim motifleri, lale ve çeşitli çiçek resimleri ile güçlendiren 27 yıllık öğretmen, ortaya çıkardığı eserler sayesinde, bu alanda Türkiye'de ney çalgısının tamamını süsleyen birkaç sanatçıdan biri oldu. İlk defa Sümerler tarafından kullanılan ve M.Ö. 5 bin yıllarına ait geçmişi bulunan ney çalgısına farklı bir yöntem ile karakter kazandıran Boz, bugüne kadar birçok ünlü neyzene de ney yaparak başarısını kanıtladı.

Günde bir saatlik çalışma ile bir ayda neyin tamamını bitirdiğini kaydeden Boz, Neye merakım, küçükken başladı. Sulak bir alana gitmiştik. Orada kamışlara rüzgar vurdu. O zaman babama sordum, 'Baba bu ses nedir' diye o da bana, 'Kamışlar rüzgara vurdukça ses çıkarır' dedi. Daha sonra yıllarca o sesi aradım. Sonra da 4-5 arkadaşımla beraber ney kursuna başladım. Onlar kursu bıraktı, ben devam ettim. Ardından neylerin üzerine yakma yapmak istedim, 'Sen bu işi yaparsın, resim öğretmenisin' dediler. Bu işe başladım, yıllardır da bu işle meşgul oluyorum aynı zamanda da mesleğimi yapıyorum dedi.

Neylerin üzerine farklı şekil ve motifler işlediğini ifade eden Boz, Her bir ney farklı, birbirinin aynısı değil. Hepsinde de farklı motifler ortaya çıkardım. İşlediğim her motife de kendimce isim buldum. Onları da bulduğum isimlerle telaffuz ediyorum. Hasan Cihat Örter, Ömer Faruk Tekbilek, Kuzey Ferit Çubukçu gibi birçok sanatçıya hediye ettim diye konuştu.

Kendisi de programlarda sahneye çıkarak ney üfleyen Boz, sanatı ile neyzenlerden de beğeni topladı.

Mersin çocukken duyduğu ses, neyzen yaptı

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:09 Kaynak: DHA
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