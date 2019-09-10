Mersin çocuklar, hastanedeki arkadaşları için kolye ve bileklik yaptı

Çocuklar, hastanedeki arkadaşları için kolye ve bileklik yaptı

Mersin'de, ilk defa yapılan ve 'Öykücü Ablanın Arkadaşlık Kolyeleri? adını taşıyan etkinlikte buluşan çocuklar, masallar eşliğinde hastanelerde tedavi gören çocuklarla paylaşmak üzere kolye ve bileklikler üretti.

Çocuklar için yaptıkları dikkat çeken Büyükşehir Belediye Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu, yine anlamlı bir etkinliğe imza attı. 'Öykücü Ablanın Arkadaşlık Kolyeleri' adını taşıyan etkinlik, Etkinlik Merkezi'nde ilk defa gerçekleştirildi. Etkinlikte buluşan çocuklar, masallar eşliğinde hastanelerde tedavi gören çocuklarla paylaşmak üzere kolye ve bileklikler üretti.

Çocuklardaki paylaşım ve mücadeleyi geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik ile çocuklar, masallar eşliğinde ürettikleri kolyeleri hastanelerin Onkoloji Bölümü'nde yatan yaşıtlarıyla paylaşacak. Çocukların 'Öykücü Abla' olarak tanıdığı hikaye anlatıcısı Çağrı Burcu Yücesoy, çocuklara Süt Kabuğundaki Fareler hikayesini anlatarak, çeşitli renk ve ebatlardaki boncuklarla kolye ve bileklik üretmelerine yardımcı oldu. Yücesoy, ilk defa yapılan etkinlikle ilgili olarak, Bu çok küçük bir etkinlik olarak başladı. Bunu büyüteceğiz ve mutlaka herkesin boynunda, bileğinde bu kolyelerden görüyor olacaksınız. Güzel işler yapacağız. Bu daha başlangıç dedi.

Yücesoy, etkinliğin amacının hikayeler ve çocukların üretimiyle paylaşım ve olumsuzluklarla mücadele davranışını geliştirmek olduğunu söyledi. Yücesoy, Bugünkü etkinliğimizin amacı çocuklara öykülerle beraber arkadaşlık kolyeleri yaptırmaktı. Onkoloji Bölümü'nde yatan hasta çocuklarımıza hediyeler götüreceğiz. Onlar buraya gelemediği için biz onların yanına gitmiş olacağız. Daha sonrasında kendilerini iyi hissettiklerinde onları da buraya alacağız. Hep beraber bir bağ kuracağız diye konuştu.

Çocuklara Süt Kabuğundaki Fareler hikayesini anlatan Yücesoy, hikayenin etkinliğin amacıyla uyumluluk gösterdiğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından etkinliğin duyurusunu görüp çocuğuyla katılmaya karar veren anne Kübra Aslan Aça, etkinliğin amacından memnun kaldığını söyledi.

Etkinliğe katılan çocukların mutlu olduğu ve paylaşım ruhunun güçlendiği etkinlikte kaynaşma ortamı oluştu. Etkinliğe katılan küçük Nefin ise daha küçücük yaşta kazanmaya başladığı paylaşım davranışını şu sözleriyle ifade etti

'Hastanedeki arkadaşlarımızla paylaşmak için bileklik ve kolye yapıyoruz. Burada arkadaşlarıma yardım ettim. Boncuklarını izledim, güzel yapıyorlar mı diye baktım. Bence onun ucuna da yeşil koy diye tavsiye verdim.

Çocuklardan Çınar Otsekin ise, Masalcı Abla bize masallar anlatıyor. Çok güzel bir ortam var, aralarına girdim, arkadaş edindim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyoruz ifadesini kullandı.