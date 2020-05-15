MERSİN Coğrafi işaret bekleyen erik dalında 9 TL - Son Dakika

Coğrafi işaret bekleyen erik dalında 9 TL

MERSİN'in Gülnar ilçesinde üretilen Gezende Eriği, patent için coğrafi işaret sürecinin tamamlanmasını beklerken, dalında kilosu 9 TL'den alıcı bularak hem çiftçinin yüzünü güldürüyor, hem de istihdama katkı sağlıyor.

Gülnar ilçesine bağlı Gezende Mahallesi ve civardaki mahallelerde yetiştirilen, kendine has tat, koku, aroma ve görselliği bulunan Gezende Eriği, Türkiye'nin dört bir tarafından tüketicilerin damak zevkine hitap ediyor. Bu nedenle Gülnar Kaymakamlığı, Gezende Muhtarlığı, Gezende Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde 2016 yılında patent başvurusu yapılarak markalaşma için atılan adımda, son aşamaya gelindi. Her yıl 3-5 bin ton arasında hasat edilen erik, Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketiciye ulaştırılırken, önümüzdeki yıl da markalı olarak sofralardaki yerini alacak.

Erik, bahçelerde tarım işçileri tarafından hasat edilirken, Gülnar Belediye Başkanı Alparslan Ünüvar, "Gezende ve mücavirindeki yerleşim alanlarında 3 bin dekarın üzerinde bir erik bahçesi mevcut. 3-5 bin ton arasında rekoltesi var. Bugün itibariyle işçiler tarafından toplanan eriğin fiyatı 9 TL'dir. Bu da bölge ekonomisine 15-20 milyon TL gibi bir döngü sağlıyor. Burada yaşayan vatandaşlarımız ve Gülnar için önemli bir ekonomik gelir" dedi.

Başkan Ünüvar, eriğin yetiştirildiği Gezende Barajı'nın kıyısının karasal iklime sahip olmasının yanı sıra mikroklima bir alan yapısının olduğuna dikkat çekerek, "Bu mikroklimanın etrafı tamamen karasal iklime sahiptir. Sert karasal iklimin ortasında kalan bu mikroklima alan Gezende Eriğinin genel karakteristik özelliklerine sahip olmasının temel etmenidir. Gezende Eriği'nin 2016 yılında patent başvurusu, Gülnar Kaymakamlığı, Gezende Muhtarlığı, Gezende Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde yapıldı. Patentin alınması, markalaşmak için eriğin özelliğinin, Türkiye'de ve dünyada yetişen eriğin özelliklerinin laboratuar ortamında çıkarılması gerekiyor. Bu aşamalar hemen hemen tamamlandı. İnşallah bir yıl içinde Gezende Eriği bir marka olarak tüketicinin sofrasına gelecek" diye konuştu.