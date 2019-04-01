Son Dakika Haberleri: Mersin Çukura Düşen Kadını İtfaiye Kurtardı

Mersin Çukura Düşen Kadını İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Çukura düşen kadını itfaiye kurtardıMersin'in Tarsus ilçesindeki Eshab-ı Kehf Mağarası'nda çukura düşerek yaralanan bir kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Çukura düşen kadını itfaiye kurtardı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Eshab-ı Kehf Mağarası'nda çukura düşerek yaralanan bir kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Ailesi ile birlikte kutsal kabul edilen Eshab-ı Kehf Mağarası'nı ziyaret eden Nahide Hansu (52), yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düştü. Yüzünden yaralanan ve çukurda sıkışan kadını kendi imkanları ile çıkaramayan aile yakınları itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı kadını sıkıştığı yerden çıkardı.

Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Hansu, 1 ay içerisinde aynı çukura düşen 2'nci ziyaretçi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:02 Kaynak: DHA

Mersin, Tarsus, İtfaiye, Güncel
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