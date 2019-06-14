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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı toplantısı yapıldı

2 saat önce

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı Haziran Ayı Olağan Toplantısı, Cumhuriyet Savcısı Necdet Yalçın Şen başkanlığında yapıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı toplantısı yapıldı, System.String[]
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı Haziran Ayı Olağan Toplantısı, Cumhuriyet Savcısı Necdet Yalçın Şen başkanlığında yapıldı.

Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün ev sahipliğinde Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürü Taner Kocalar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Olcay Tok, Mersin Barosu Genel Sekreteri Adnan Günbay ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Koruma Kurulu Başkanlığının bir önceki toplantısında alınan kararlar ve sonuçları hakkında üyeler bilgilendirilirken, bundan sonraki dönem için alınan kararlar ve eski hükümlü başvuruları değerlendirildi. Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen kurslar hakkında bilgiler verilen toplantıda ayrıca, 2019 yılı eğitim öğretim döneminin sonunda başlayacak olan yaz tatili döneminde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ihtiyacı olan okullarda, denetimli serbestlik tedbiri bulunan hükümlüler tarafından yapılacak boya, tadilat, temizlik gibi çalışmaların planlaması yapıldı.

Çalışmalar kapsamında açılacak olan "Sentetik ve Su Bazlı Boya" ve "Klima Bakım ve Onarım" kursları hakkında bilgi verilen toplantıda, denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik son 3 ayda gerçekleştirilen eğitim, iyileştirme çalışmaları, mesleki eğitim faaliyetleri ile Koruma Kurulu Başkanlığı üyelerinin katkısıyla gerçekleştirilen maddi durumları yetersiz olan yükümlülere yapılan yardımlar da ele alındı.

Toplantıda ayrıca, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce infazı yerine getirilen kamu hizmeti tedbiri almış yükümlülerin Mersin'de bulunan kamu kurumlarına yaptıkları katkı ve hizmetlerinin tanıtımı yapıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Adalet Ormanında yükümlüler tarafından gerçekleştirilen fidan dikim ve bakım çalışmalarının da tanıtıldığı toplantıda, üyelerin görüşleri de alındı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:59 Kaynak: İHA
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin, Güncel
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