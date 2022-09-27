Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından kentteki terör saldırısına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından kentteki terör saldırısına ilişkin açıklama

27.09.2022 14:07
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından kentteki terör saldırısına ilişkin açıklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, polisevinin girişindeki kontrol noktasına dün gece iki kadın teröristin uzun namlulu silahlar ve patlayıcı düzeneklerle saldırması sonucu çıkan çatışmada, polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğu, bir polisin de yaralandığı belirtildi.

Yaralı polisin tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Polisevi girişi, polis kontrol noktasına iki kadın şüpheli şahsın uzun namlulu ateşli silahlar ve patlayıcı madde içeren düzeneklerle teröristçe saldırı yapılması sonucu, güvenlik güçlerimiz ile yaşanan yoğun çatışmada polis memuru Sedat Gezer'in ağır yaralandığı ve devamında kaldırıldığı hastanede şehit olduğu, bir polis memurunun ise olayda yaralandığı ve tedavisinin halen devam ettiği, yaşanan çatışma sonrası 2 kadın şüphelinin üzerlerindeki ve yanlarında getirdikleri patlayıcı madde içeren düzenekleri patlatmaları sonucunda öldükleri, ölen şüphelilerin kimliklerinin tespiti çalışmaları ve terör örgütü bağlantılarının kapsamlı şekilde araştırılmasına devam dildiği, ilk tespitlere göre ölen şüpheli kadın D.E'nin PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayın aydınlatılması, faillerin tespit ve yakalanmasına ilişkin soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Mersin'de iki kadın terörist tarafından dün akşam saatlerinde polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir vatandaş ile yüksekten atlayan iki kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından kentteki terör saldırısına ilişkin açıklama - Son Dakika

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