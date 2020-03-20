Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından hükümlülerle ilgili açıklama - Son Dakika

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni gelen ve izinden dönen hükümlülerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı karantinaya alınmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Mersin Açık ve Kapalı Cezaevine yeni gelen ve izinden dönen hükümlülerin, diğer hükümlülerle aynı yerde yemek yediği ve vakit geçirdiğine yönelik sosyal medyada yer alan iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Hükümlülerin, hastaneye sevk edilip raporlarının beklendiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yeni gelen ve izinden dönen hükümlüler, diğer hükümlülerle yakın olmayacak şekilde ayrı bir koğuşa alınıp, kuruma ilk girişlerinden itibaren kendilerine maske taktırılmakta, lavabo ihtiyaçları dışında bu odalardan ayrılmalarına izin verilmemektedir. Zorunlu hallerde gerekli önlemler alınmak suretiyle, ihtiyaçlarının giderilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca yemek ihtiyaçları da bulundukları koğuşta sağlanıp, telefon kullanmaları hususunda gerekli özen ve itina gösterilmektedir."