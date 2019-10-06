Son Dakika Haberleri: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından "tokat" açıklaması
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından "tokat" açıklaması

1 saat önce

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki sitede çıkan tartışmada küçük çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüphelinin gözaltına alındığını, olayla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verileceğini bildirdi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki sitede çıkan tartışmada küçük çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüphelinin gözaltına alındığını, olayla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verileceğini bildirdi.


Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bugün sosyal medyada çıkan 'bir erkek şahsın Ürdünlü çocuğa tokat attığı' yönünde haberler ile ilgili olarak 2 Türk çocuğu ve 2 Ürdünlü çocuğun bir sebepten ötürü aralarında kavga etmeleri üzerine, Türk çocuklardan birinin dişi kırıldığı, diğerinin ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek tarzda yaralandığı belirtildi.


Açıklamada, "Daha sonra olay yerine gelen ve Türk çocuklardan birinin babası olan N.D. sosyal medyada da görüldüğü üzere Ürdünlü çocuklardan birine vurarak onu yere düşürmüş, yerde de ayağıyla iteleyerek yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Ayrıca Ürdünlü çocuğun annesini de omzundan 2 kez iteklemiştir. Ürdünlü çocuğa şiddetli bir şekilde vurarak yere düşmesine sebebiyet veren N.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi. - MERSİN

Başsavcı, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:03 Kaynak: İHA
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