Son Dakika Haberleri: Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ercan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ercan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ercan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ercan AA'nın

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ercan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

Ercan, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafını seçti.

Ercan, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı adına yakışır şekilde fotoğrafta da kaliteyi yakalamış. Fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:18 Kaynak: AA
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