Mutfaktaki davlumbaza giren 4 yarasa çıkarıldı

MERSİN'in Silifke ilçesinde bir evin davlumbazına giren 4 yarasa, itfaiye tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde bir evin davlumbazına giren 4 yarasa, itfaiye tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı. İlçeye bağlı Göksü Mahallesi'nde evlerinin mutfağında bulunan davlumbazın içinden sesler geldiğini fark eden aile, içini açtıklarında yarasa olduğunu fark etti. Ailenin ihbarı üzerine eve giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, davlumbazdaki 4 yarasayı tek tek çıkartarak torbaya koydu. Ekipler daha sonra yarasaları doğaya bıraktı.



İtfaiye, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Mutfaktaki davlumbaza giren 4 yarasa çıkarıldı - Son Dakika

Son Dakika

Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle

Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı

5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar

4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisiyle ilgili konuştu: Ne yapalım, alkış mı tutalım?

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı çağrısı: Milletimi saat 19.19'da balkonlarında İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum

Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılması için 2 bin geçici işçi alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu