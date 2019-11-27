Son Dakika Haberleri: Mersin'de 1,5 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi
Son Dakika Güncel Mersin'de 1,5 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 1,5 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi

6 saat önce

MERSİN'de yabancı uyruklu bir kişinin evinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Mersin'de 1,5 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi, System.String[]

MERSİN'de yabancı uyruklu bir kişinin evinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Ogranize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Hatay'dan yüklü miktarda kaçak ilaç sevkiyatı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis, yapılan çalışma sonucu Akdeniz ilçesinde oturan yabancı uyruklu A. A. A.'nın evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi. Şüpheli A. A. A. gözaltına alınıdı.


Mersin, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:41 Kaynak: DHA
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