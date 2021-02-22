Mersin'de "1 Ekmek 1 Çorba" duraklarının sayısı 52'ye yükseldi - Son Dakika

Mersin'de "1 Ekmek 1 Çorba" duraklarının sayısı 52'ye yükseldi

Mersin Büyükşehir Belediyesince başlatılan "1 Ekmek 1 Çorba" projesi kapsamında çorba dağıtım duraklarının sayısı 52'ye ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince başlatılan "1 Ekmek 1 Çorba" projesi kapsamında çorba dağıtım duraklarının sayısı 52'ye ulaştı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan proje, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Mut ve Gülnar ilçelerinde de faaliyete geçti. Sabahın ilk saatlerinde vatandaşlara çorba ikram edilen durakların sayısı 52'ye yükseldi. Ekipler, 9 ilçedeki çeşitli noktalarda çorba dağıtımına devam ediyor.

Son Dakika

Mehmet Aydın'ın skandal Çiftlik Bank vurgunu dizi oluyor

NASA, Perseverance'ın Mars'a iniş anının görüntülerini yayınladı

"Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi

HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı

3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum

Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı

Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti

"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor