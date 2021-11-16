MERSİN'DE 1 MİLYON 120 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

MERSİN'de polis tarafından bir depoya yapılan operasyonda 1 milyon 120 bin makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince kent genelinde sahte, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz kaçak makaron ticareti yaparak vergi kaçırıp devleti yüklü miktarda zarara uğratan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında çok sayıda kaçak makaron depolandığı yönünde bilgi edinilen bir depoya yapılan baskında 112 koli içerisinde toplam 1 milyon 120 bin bandrolsüz ve sahte bandrollü olan kaçak makaron bulunarak el konuldu.

Gözaltına alınana şüpheli S.T., emniyetteki işlemlerinin arıdndan serbest bırakıldı.