Mersin'de 1 milyon 464 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 1 milyon 464 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

20.04.2022 09:59

Mersin'de 1 milyon 464 bin adet kaçak makaron ele geçirildi Mersin polisi, son 2 haftada yaptığı çalışmalarda 1 milyon 464 bin adet gümrük kaçağı makaron ile çok miktarda karışımlı akaryakıt, kaçak sigara, cep telefonu, çay, nargile tütünü, tır lastiği ele geçirdi.

Mersin'de 1 milyon 464 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

MERSİN - Mersin polisi, son 2 haftada yaptığı çalışmalarda 1 milyon 464 bin adet gümrük kaçağı makaron ile çok miktarda karışımlı akaryakıt, kaçak sigara, cep telefonu, çay, nargile tütünü, tır lastiği ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gümrük kaçağı eşya ticareti yapan şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son 2 haftada çok sayıda çalışma yapan ekipler, 52 bin 125 litre karışımlı akaryakıt, 8 bin paket gümrük kaçağı sigara, 1 milyon 464 adet gümrük kaçağı makaron, 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 12 kilogram gümrük kaçağı çay, 10 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 10 adet gümrük kaçağı tır lastiği ile 20 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 25 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Mersin'de 1 milyon 464 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Mersin'de 1 milyon 464 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Mersin'de 1 milyon 464 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Mersin'de 1 milyon 464 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 1 milyon 464 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 1 milyon 464 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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