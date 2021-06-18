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Mersin'de 1 ton 800 kilo kaçak çay ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 1 ton 800 kilo kaçak çay ele geçirildi

18.06.2021 13:45
Mersin'de 1 ton 800 kilo kaçak çay ele geçirildi, System.String[]

MERSİN'in Silifke ilçesinde, polisin baskın yaptığı depoda 1 ton 800 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde, polisin baskın yaptığı depoda 1 ton 800 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Gazi Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada 1 ton 800 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi. S.E. ise gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan S.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.


Mersin'de 1 ton 800 kilo kaçak çay ele geçirildi
Mersin'de 1 ton 800 kilo kaçak çay ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de 1 ton 800 kilo kaçak çay ele geçirildi - Son Dakika


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