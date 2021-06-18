Mersin'de 1 ton 800 kilogram kaçak çay ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde bir depoda 1 ton 800 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gazi Mahallesi Mertol Caddesi'ndeki bir depoda kaçak çay bulunduğu bilgisine ulaştı.

Depodaki aramada, 1 ton 800 kilogram kaçak çay ele geçirildi, S.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.