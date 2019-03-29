Son Dakika Haberleri: Mersin'de 1 Ton Kaçak Tavuk Eti Ele Geçirildi

Mersin'de 1 Ton Kaçak Tavuk Eti Ele Geçirildi

51 dakika önce

Mersin'de bir soğuk hava deposunda, kaçak usullerle kesilip piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 1 ton tavuk eti bulundu.

Mersin'de 1 Ton Kaçak Tavuk Eti Ele Geçirildi, System.String[]
Mersin'de bir soğuk hava deposunda, kaçak usullerle kesilip piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 1 ton tavuk eti bulundu.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihbarı değerlendiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mevlana Mahallesi'ndeki bir soğuk hava deposunda arama yaptı.

Aramada Suriye uyruklu A.M'nin soğuk hava deposuna naklini yaptığı belirlenen kaçak kesilmiş 1 ton tavuk eti ele geçirildi.

Tavuk etini imha eden zabıta ekiplerince Suriyeli şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, halkın huzur ve sağlığını bozan hiçbir faaliyete bugüne kadar izin vermediklerini belirtti.

Sağlığın öncelikleri arasında olduğunu aktaran Tuna, üretim ve imalattan satış ve tüketime kadar halkın sağlığını tehdit edecek her türlü faaliyetin takipçisi olduklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:21 Kaynak: AA

Zabıta, Toroslar, Mersin, Güncel
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