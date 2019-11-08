Mersin'de 1 ton sahte şarap ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Dalakderesi Mahallesi'ndeki ikamette, variller içerisinde bulunan şaraba, imha edilmek üzere el konuldu.

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