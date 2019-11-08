Son Dakika Haberleri: Mersin'de 1 ton sahte şarap ele geçirildi
Son Dakika Güncel Mersin'de 1 ton sahte şarap ele geçirildi

Mersin'de 1 ton sahte şarap ele geçirildi

7 saat önce

Mersin'de, jandarma ekiplerinin operasyonunda evinde 1 ton 75 litre sahte şarap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de 1 ton sahte şarap ele geçirildi, System.String[]

Mersin'de, jandarma ekiplerinin operasyonunda evinde 1 ton 75 litre sahte şarap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Dalakderesi Mahallesi'ndeki ikamette, variller içerisinde bulunan şaraba, imha edilmek üzere el konuldu.

Özel düzenekle içkiyi ürettiği tespit edilen şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Toroslar, Jandarma, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:42 Kaynak: AA
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