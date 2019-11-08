Mersin'de 1 ton sahte şarap ele geçirildi
7 saat önce
Mersin'de, jandarma ekiplerinin operasyonunda evinde 1 ton 75 litre sahte şarap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:42 Kaynak: AA
Mersin'de, jandarma ekiplerinin operasyonunda evinde 1 ton 75 litre sahte şarap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Dalakderesi Mahallesi'ndeki ikamette, variller içerisinde bulunan şaraba, imha edilmek üzere el konuldu.
Özel düzenekle içkiyi ürettiği tespit edilen şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul ve Adana'da PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik terör operasyonu yapıldı: Çok sayıda gözaltı var Bahis çetesi çökertildi! 3 milyon lira elbise dolabından çıktı Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz