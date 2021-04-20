Mersin'de 1 yılda denizden yaklaşık 450 ton çöp çıktı - Son Dakika

Mersin'de 1 yılda denizden yaklaşık 450 ton çöp çıktı

20.04.2021 09:58

Mersin'de 1 yılda denizden yaklaşık 450 ton çöp çıktı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı temizlik çalışmalarında, denizden 2020 yılında 188 metreküp atıksu, 432 metreküp (yaklaşık 450 ton) katı atık toplandı Denizi kirleten gemilere yönelik geçen yıl 252 denetim yapılırken, 12 gemiye...

Mersin'de 1 yılda denizden yaklaşık 450 ton çöp çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı temizlik çalışmalarında, denizden 2020 yılında 188 metreküp atıksu, 432 metreküp (yaklaşık 450 ton) katı atık toplandı

Denizi kirleten gemilere yönelik geçen yıl 252 denetim yapılırken, 12 gemiye para cezası uygulandı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir:

"Amacımız Mersin'in her bölgesinden denize girilmesidir"

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı temizlik çalışmalarında, denizden 2020 yılında 188 metreküp atıksu, 432 metreküp (yaklaşık 450 ton) katı atık toplandı. Denizi kirleten gemilere yönelik ise geçen yıl 252 denetim yapılırken, 12 gemiye para cezası uygulandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, denizlerin temizliği için 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Hem havadan hem de denizden çalışma yürüten ekipler, bir yandan denizdeki atıkları toplarken bir yandan da denizleri kirletenlere anında müdahale ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, deniz süpürgesi, bir hızlı bot ve deniz denetim teknesiyle günlük denetimler ve temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ayrıca hem gece hem de gündüz görüşü olan drone ile havadan da denetim yapan ekipler, denizi kirleten tekneleri ve gemileri tespit ederek, idari para cezası uyguluyor.

"Büyük gemilerimizden hassasiyet bekliyoruz"

Yaptıkları çalışmalarla ilgili İHA muhabirine bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak denizin temiz olması için çalışma yaptıklarını söyledi. Bunun için hem denetimlere hem de eğitimlere aralıksız devam ettiklerini söyleyen Halisdemir, "Deniz temizleme araçlarımızla liman içerisinde ve dışında yetki alanındaki bölgelerde temizlik faaliyeti yapıyoruz. Ayrıca denizimizi kirleten gemilerimize idari yaptırım cezaları uyguluyor. Kirletmemeleri için gerekli uyarıları yapıyoruz. Türkiye'de 4 ilde deniz denetim yetkisi vardır. Bunlardan bir tanesi de Mersin Büyükşehir Belediyesindedir. Bütün gemilere denizlerimizi kirletmemeleri için gerekli uyarıları yaptık, yapıyoruz. Bununla da yetinmeyin, alt yapı sistemini de hazırladık. Bütün teknelerimizin ayağına kadar giderek üretmiş oldukları sintine, katı atık, atık su gibi atıklarını alıyoruz. Bunun için de kendilerinden bir para almıyoruz. Sadece vatandaşlarımızdan, balıkçılarımızdan, büyük gemilerimizden hassasiyet bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Yaklaşık 450 ton katı atık topladık"

Bugüne kadar bin 612 denetim yaptıklarını vurgulayan Halisdemir, "Bunlardan 186'sına da idari yaptırım cezası uyguladık. Sadece geçen yıl 252 denetim yaptık ve 12 idari yaptırım uyguladık. Bizim amacımız ceza kesmek değil denizlerimiz kirletilmesin, denizlerimiz temiz tutulsun. Biz sadece 2020 yılında 188 metre küp atıksı, 432 metre küp (yaklaşık 450 ton) katı atık topladık. Bunları sadece bu bölgeden topladık. Denetimlerimizi çok sıkı tutuyoruz ve asla taviz vermiyoruz. Hatta bununla ilgili teknolojiden de faydalanıyoruz. Aldığımız drone ile havadan da denetimlerimize başladık. Amacımız Mersin'in her bölgesinden denize girilmesidir" ifadelerini kullandı.

"Günde Akdeniz kıyılarına 31 kilogram mikro plastik geldiği tespit edildi"

Mersin'in çok güzel bir şehir olduğunu belirten Halisdemir, "Kirlilik tabi sadece bizden kaynaklı olmayabiliyor. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerden de bizim ülkemize atıklar gelebiliyor. Akdeniz özel bir denizdir. Çünkü denizin doğal yolla kirlenmesi en az olan denizlerden biridir. Maalesef insanların katkısıyla bu kirlilik artıyor. Akdeniz'de denize baktığınız zaman dibini görebilirsiniz. Çünkü besin tuzları yoktur ve burası cazibe merkezidir, turistler burayı tercih eder. Biz kirlettiğimiz zaman bu cazibeliği de ortadan kalkacaktır. Bizim en çok rahatsız duyduğumuz konulardan biri de mikro plastiklerdir. Mikro plastikler ülkemizde halen çözülemeyen ve gün geçtikçe de artan bir oranda rahatsızlık veriyor. Yapılan bir çalışmada metre karede bin ile bin 200 adet mikro plastiğin bulunabildiği tespit edilmiş. Başka yapılan bir çalışmada Akdeniz kıyılarına günde 31 kilogram mikro plastik geldiği görülüyor. Demek ki bu mikro plastiklere neden olan atıkları hep birlikte engellememiz gerekiyor" diye konuştu.

"Temiz Akdeniz Projesini' hayata geçirdik"

Belediye olarak 'Temiz Akdeniz Projesi' yaptıklarını kaydeden Halisdemir, "Suriye'den kaynaklanan kirlilikte dahil olmak üzere Hatay, Adana, Mersin ve Antalya'ya akıntıyla giden bir kirlilik mevcut. Biz bunu engellemek için 4 büyükşehir belediyesi ve Mersin'de bulunan ODTÜ Deniz Bilimleriyle bu projeyi yaptık. Projeyle kirletici bütün etmenleri tespit edip, bunları önlemeye yönelik uygulamalar yapacağız. Projenin Mersin ayağında 15 tane bölge belirledik. Buralardan numuneler alıyoruz. Aynı şekilde 9 tane nehrimizden numuneler alarak, kirliliğe neden olan etmenleri ortaya çıkarıyoruz. Daha sonra bu etmenleri önlemeye yönelik yaptırımlar, yatırımlar yaparak bunu engellemeye çalışacağız. Böylece Mersin'deki kirliliğin önüne geçmiş olacağız" dedi.

Mersin'de 1 yılda denizden yaklaşık 450 ton çöp çıktı
Mersin'de 1 yılda denizden yaklaşık 450 ton çöp çıktı
Mersin'de 1 yılda denizden yaklaşık 450 ton çöp çıktı
Mersin'de 1 yılda denizden yaklaşık 450 ton çöp çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de 1 yılda denizden yaklaşık 450 ton çöp çıktı - Son Dakika


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