Mersin'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma 10 Yaş Futbol Etkinliği tamamlandı - Son Dakika

Mersin'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma 10 Yaş Futbol Etkinliği tamamlandı

11.11.2020 10:17
Mersin'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma 10 Yaş Futbol Etkinliği tamamlandı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir'in düzenlediği "10 Kasım Atatürk'ü Anma 10 Yaş Futbol Etkinliği" final maçını izledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir'in düzenlediği "10 Kasım Atatürk'ü Anma 10 Yaş Futbol Etkinliği" final maçını izledi. Finalde 2. yarının başlama vuruşunu yapan Seçer, ardından maçı izleyip, takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti.

Macit Özcan Spor Tesisleri'nde oynanan maçı izleyenler arasında Seçer'in yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Gülcan Kış, Genel Sekreter yardımcıları Hasan Gökbel ile Ali Rıza Özdemir, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Özgür Timur, daire başkanları, sporcular ve aileler yer aldı. Başkan Seçer, maç öncesinde hentbol, voleybol, basketbol, tekvando takımlarının sporcularını ve Kır Çiçekleri sporcularını selamlayıp, sohbet etti. Sporcunun kardeşlik, barış, yardımlaşma gibi değerleri bünyesinde taşıyan birey olduğunu dile getiren Seçer, "Çocuklarımız çok güzel. Geleceğimizin umudu, yarınlarımızın güvencesi, her şeyimiz. Çabalarımız çocuklarımız için. Daha güzel bir ülkede, daha barış dolu bir dünyada yaşasınlar istiyoruz" dedi. Sporun önemine de değinen Başkan Seçer, "Bizler de sizlerin daha küçük yaşlardan, hem kabiliyetli olduğunuz alanlarda daha iyi yetişebilmeniz için, hem Mersin'imizi, hem ülkemizi dünyanın her yerinde temsil edebilmeniz için, bizlerin gurur kaynağı olmanız için bütün imkanları seferber etmek istiyoruz" diye konuştu.

Etkinliğin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde düzenlemesinin önemine dikkat çeken Seçer, "Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü çok önemlidir, değerlidir. Bize değer katan, bizi biz yapan, bizi geleceğe taşıyan, bu önemli insanların, önemli kararların hatırlanması bir sembol değildir" dedi.

"Burada kazanan kardeşliğiniz"

Çocukların güzel bir mücadele sergilediğini vurgulayan Seçer, "Centilmenlik çerçevesinde birbirinizi incitmeden, birbirinizi kırmadan ne kadar güzel bir mücadele örneği gösterdiniz. Kutluyorum. Kazanan, kazanmayan, skor ne olursa olsun. Burada kardeşliğiniz kazandı. Bizim için birlik, beraberlik önemli. Bunu onların Belediye Başkanı, amcaları, babaları, bir büyükleri olarak, kafalarında kalması için söylüyorum. Bu ülkeyi yüceltecek olan birliğimiz, beraberliğimiz. Aranızda birbirinizden farklı hiçbir çocuğumuz yok. Hepiniz bizim gözümüzde evladımızsınız. Bunu unutmayın. Hepimiz biriz, biz Türk milletiyiz. Bunun bilincinde olun. Birbirinizi sevin, birbirinizi sayın, ülkenizi sevin, ülkenizi sayın, ülkeniz için çalışın, ülkenizin kalkınması için çalışın" ifadelerini kullandı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma 10 Yaş Futbol Etkinliği 10 takımın katılımıyla 2 Ekim'de başladı. Etkinlik bu yıldan sonra geleneksel hale getirilecek. 4 etap şeklinde oynanan etkinliğin finali 10 Kasım Atatürk'ü Anma gününde gerçekleşti. İlk 3 etabı hiç yenilmeden bitiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, oynadığı 4. etapta şampiyonluğu elde etti. Toros Kartalları ikinci, Silifke Çağdaş Gençlik Spor üçüncü ve Trabzonspor da dördüncü oldu.

Öte yandan, 10 Kasım için Büyükşehir Belediyesi Etkinlik Merkezi'nde de anma töreni düzenlendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen anma etkinliğinde minikler Ata'yı andı. - MERSİN

Mersin'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma 10 Yaş Futbol Etkinliği tamamlandı
Mersin'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma 10 Yaş Futbol Etkinliği tamamlandı
Mersin'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma 10 Yaş Futbol Etkinliği tamamlandı

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Futbol, Mersin, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mersin'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma 10 Yaş Futbol Etkinliği tamamlandı - Son Dakika Spor


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