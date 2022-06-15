10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika
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10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

15.06.2022 09:50

Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 milyon gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 milyon gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bir tırı şüphe üzerine durdurdu.

Tırda, gümrük kaçağı 10 milyon makaron ele geçirildi.

Sürücü S.Ö. gözaltına alındı.

10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

YORUMLAR
500
Hatay'da kaçakçılık operasyonunda tütün ve makaron ele geçirildi Hatay'da kaçakçılık operasyonunda tütün ve makaron ele geçirildi 5 bin 800 makaron ele geçirildi 5 bin 800 makaron ele geçirildi
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika

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