İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bir tırı şüphe üzerine durdurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › 10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika

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