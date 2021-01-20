100 koyun çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu arada, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin koyun sürüsüyle mahalleden geçmesi yer alıyor.

Çalışmalar sonucu hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin Suriye uyruklu Faez A. ve Abdullah A. olduğunu belirledi.

Bölgedeki hayvan dışkılarını takip ederek koyunların yerini belirlemeye çalışan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da inceledi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çopurlu Mahallesi Çiviçukur mevkisindeki bir çiftlikten 100 koyun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

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