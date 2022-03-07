Mersin'de 102 gram kaliforniyum ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de 102 gram kaliforniyum ele geçirildi

07.03.2022 10:01
Mersin'de 102 gram kaliforniyum ele geçirildi

Mersin'de yabancı uyruklu bir şahsın evinde yapılan aramada, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında altın ve gümüş araştırma çalışmalarında kullanılan 102 gram kaliforniyum adlı kimyasal madde ile 46 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Mersin'de yabancı uyruklu bir şahsın evinde yapılan aramada, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında altın ve gümüş araştırma çalışmalarında kullanılan 102 gram kaliforniyum adlı kimyasal madde ile 46 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir şahsın elinde bulunan kaliforniyum adlı kimyasal maddeyi 500 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. AFAD'ın Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibinin desteği ile operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yabancı uyruklu şahsı gözaltına alırken, şüphelinin evinde yapılan aramada, 102 gram ağırlığında kaliforniyum elementi ile piyasa değeri 230 bin lira olan 46 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen kimyasal maddenin, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderileceği belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

YORUMLAR
500
Aydın Memecik Zeytinyağı, Mersin'de tanıtıldı Aydın Memecik Zeytinyağı, Mersin'de tanıtıldı Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı

Araştırma, Kimyasal, Petrol, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 102 gram kaliforniyum ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
09:59 Cübbeli Ahmet Hoca'dan iktidara 'yağ kuyrukları' eleştirisi: Yazıklar olsun bizim tarım politikamıza!
09:49 EYT düzenlemesi 16 Mart'ta meclise geliyor! İşte düzenlemeyle ilgili merak edilenler
09:45 Kamyon virajı alamadı! Kamyon sürücüsü hayatını kaybetti
09:44 Rusya-Ukrayna Savaşı: 3. tur müzakereler bugün! Tüm dünya bu görüşmenin sonucunu bekliyor
09:43 Adı Sevgi dizisinde dün neler oldu? Öğretmen, Zeynep'i evlilikten kurtaracak mı?
09:32 Yargı dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yekta, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine girdi
09:30 Ahır alev topuna döndü: Büyükbaş hayvanların yardımına köylüler koştu
09:17 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ekip, kimyasalın izini sürer
09:07 Demet Evgar'dan tek kişilik dev protesto: Öldürülmek istemiyorum
09:03 Rafta 130 liraydı, kasaya gidene kadar 200 lira oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 10:09:25. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de 102 gram kaliforniyum ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement