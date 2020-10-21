103 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir araçta 103 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Adana'dan 2 kişinin hafif ticari araçla kente sahte içki sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti.
Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ne gelen şüpheli aracı durdurdu.
Aracın bagajında şişeler halinde 103 litre sahte rakı ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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