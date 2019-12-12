Mersin'de 104 ve 97 yaşındaki asırlık çınarlarından sağlıklı yaşamın sırları - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde aynı mahallede otulan 104 yaşındaki Hatice Gün ve 97 yaşındaki Ali Rahmet Özdemir, sağlıklı yaşamlarıyla dikkati çekiyor.

Topluca Mahallesi'nde yaşayan 104 yaşındaki Gün, AA muhabirine, 14 Ekim 1915'te doğduğunu ve 15 yaşında evlendiğini söyledi.

Evliliğinden hiç çocuğu olmadığını, eşini 40 yıl önce kaybettiğini anlatan Gün, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmesini doğal beslenme ve hareketliliğe borçlu olduğunu belirtti.

Yaşamı boyunca sürekli zeytinyağı tükettiğini dile getiren Gün, "Zeytinyağını yemeklerimde sürekli kullanıyorum. Bu da beni sağlıklı tutuyor. Şimdiki gençler bizim yediklerimizi yemiyor ki ah, yeseler uzun yaşarlar." dedi.

Gün, bugüne kadar rahatsızlanmadığını ve ilaç kullanmadığını aktararak, sadece dört ay önce düşmesi nedeniyle kalça kemiğinin kırıldığını söyledi.

"Bol bol yürüyüş yapsınlar"

Aynı mahallede oturan 97 yaşındaki Ali Rahmet Özdemir de çocukluğundan bu yana toprağı çok sevdiğini ve sürekli tarlada çalıştığını ifade etti.

Sğlıklı ve doğal beslenmeye çalıştığını belirten Özdemir, sofrasından tereyağı, zeytin, zeytinyağı ve yoğurdu eksik etmediğini anlattı.

Sağlıklı olmasını yediklerine ve hareketli yaşama borçlu olduğunu vurgulayan Özdemir, "Gençlere tavsiyem her gün zeytin yesinler, yemeklerinde zeytinyağı kullansınlar. Zeytin ağacının yaprağı dahi çok faydalı, yaprağı kaynatıp çay gibi içsinler. Bol bol yürüyüş yapsınlar." diye konuştu.