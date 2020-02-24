Mersin'de 105 alkollü sürücüye 102 bin TL para cezası kesildi - Son Dakika

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Mersin'de 105 alkollü sürücüye 102 bin TL para cezası kesildi
6 saat önce
MERSİN'de jandarma trafik ekiplerince yapılan alkol ve uyuşturucu uygulamasında 105 sürücüye 102 bin 507 TL para cezası kesildi, 29 ehliyete el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:20 Kaynak: DHA
MERSİN'de jandarma trafik ekiplerince yapılan alkol ve uyuşturucu uygulamasında 105 sürücüye 102 bin 507 TL para cezası kesildi, 29 ehliyete el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, alkollü araç kullanımından kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla kent genelinde 00.00-02.00 ve 03.00-05.00 saatleri arasında denetim gerçekleştirdi. 743 aracın kontrol edildiği denetimlerde kusurlu görülen 105 sürücüye toplam 102 bin 507 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 29 sürücünün ehliyetine el konulurken, 22 araç trafikten menedildi.
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