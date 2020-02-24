Mersin'de 105 alkollü sürücüye 102 bin TL para cezası kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 105 alkollü sürücüye 102 bin TL para cezası kesildi - Son Dakika

Mersin'de 105 alkollü sürücüye 102 bin TL para cezası kesildi

6 saat önce

MERSİN'de jandarma trafik ekiplerince yapılan alkol ve uyuşturucu uygulamasında 105 sürücüye 102 bin 507 TL para cezası kesildi, 29 ehliyete el konuldu.

Mersin'de 105 alkollü sürücüye 102 bin TL para cezası kesildi, System.String[]

MERSİN'de jandarma trafik ekiplerince yapılan alkol ve uyuşturucu uygulamasında 105 sürücüye 102 bin 507 TL para cezası kesildi, 29 ehliyete el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, alkollü araç kullanımından kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla kent genelinde 00.00-02.00 ve 03.00-05.00 saatleri arasında denetim gerçekleştirdi. 743 aracın kontrol edildiği denetimlerde kusurlu görülen 105 sürücüye toplam 102 bin 507 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 29 sürücünün ehliyetine el konulurken, 22 araç trafikten menedildi.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:20 Kaynak: DHA
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