Mersin'de 105 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 105 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi

23.02.2022 10:26

Mersin'de 105 bin 800 kaçak makaron ele geçirildiMERSİN Mersin polisi, 2 ayrı operasyonda 105 bin 800 kaçak makaron ele geçirdi.

Mersin'de 105 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi

MERSİN Mersin polisi, 2 ayrı operasyonda 105 bin 800 kaçak makaron ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bandrolüz kaçak makaron ticareti ve üretimi yaparak, vergi kaçırıp devleti yüklü miktarda zarara uğratan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda satışı yapılmış makaronlar üzerinde bulunan bandrollerin sökülerek tekrar kullanılması amacıyla rulolara sarılara hazır hale getiren şahıslara yönelik 2 ayrı operasyon yapan ekipler, 26 adet 1 kilogramlık paketlerde toplam 26 kilogram bandrolsüz gümrük kaçağı sigara tütünü, 85 kilogram kıyılmış tütün, 80 bin adet markasız ve bandrolsüz boş gümrük kaçağı makaron, 25 bin 800 adet markasız ve bandrolsüz doldurulmuş gümrük kaçağı makaron, 2 adet kompresör ve 2 adet sigara basma makinesi ile 20 bin adet TAPDK bandrolü ele geçirdi.

Olayla ilgili O.K. ve M.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Mersin'de 105 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi
Mersin'de 105 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi
Mersin'de 105 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi

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Kaçakçılık, Mersin, Sigara, Vergi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 105 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 105 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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