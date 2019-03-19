Son Dakika Haberleri: Mersin'de 11 Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Mersin'de 11 Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

1 saat önce

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli zamanlarda ve yerlerde hırsızlık yapan 11 kişiyi yakaladı.

Mersin'de 11 Hırsızlık Zanlısı Yakalandı, System.String[]
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli zamanlarda ve yerlerde hırsızlık yapan 11 kişiyi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlulara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede ve farklı yerlerde hırsızlık yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüten ekipler, 11 kişiyi yakalarken, çaldıkları malzemelerden bir bölümünü de ele geçirdi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında bazı adreslerde de arama yapan ekipler, İ.G., M.Y., Ü.K., F.C. ve B.C. isimli şahısların evlerinde 383 gram esrar, 52 uyuşturucu hap, şeffaf poşet içerisinde toz haline getirilmiş hap, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 9 fişek ile 2 bin 685 lira para ele geçirdi.

Kumar oynayanlara yönelik de operasyon yapan ekipler, 6 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Kumar oynayanlara para cezası kesen ekipler, onlara yer temin eden 1 kişiyi de gözaltına aldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:00 Kaynak: İHA

Mezitli, Mersin, 3. Sayfa
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