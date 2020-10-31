Mersin'de 113 kilo 200 gram kaçak tütün ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde, kaçak 113 kilo 200 gram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Silifke Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünler bulunduğunu belirlediği bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 113 kilo 200 gram tütün, 60 bin sigara filtresi, 13 bin 600 boş makaron, 1840 doldurulup sigara haline getirilmiş makaron ve 6 kilo 300 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Kaçak ürünlerle ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.