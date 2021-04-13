Mersin'de 1184 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde 1184 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atayurt Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte içki imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
İş yerinde 1184 litre satışa hazır sahte içki ve sahte içki üretiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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