Son Dakika Haberleri: Mersin'de 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
Son Dakika Güncel Mersin'de 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Mersin'de 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

17 dakika önce

Mersin'de 12 farklı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Mersin'de 12 farklı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar neticesinde, transit rejim kurallarına aykırılık, taksirle ölüme neden olma, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık gibi 12 ayrı suçtan aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 yaşındaki M.A. yakalandı.

Gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Mersin'de 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut davası için takipçi olmaya bir avuç insan gitti
Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını ölümden kurtardı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde vefat eden Tarık Ünlüoğlu için veda sahnesi hazırlandı Emine Bulut'un annesinin sözleri, salondakileri hüngür hüngür ağlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 14:23:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]