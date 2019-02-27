Son Dakika Haberleri: Mersin'de 12 Bin 42 Şişe Etil Alkol Ele Geçirildi

Mersin'de 12 Bin 42 Şişe Etil Alkol Ele Geçirildi

12 dakika önce

Mersin'de 12 bin 42 şişe etil alkol ele geçirildiMersin'de polis ekiplerince bir depo ve işyerinde, kaçak içki üretiminde kullanılan 12 bin 42 şişe etil alkol ele geçirildi.

Mersin'de 12 bin 42 şişe etil alkol ele geçirildi

Mersin'de polis ekiplerince bir depo ve işyerinde, kaçak içki üretiminde kullanılan 12 bin 42 şişe etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde A.Ö.'ye ait bir depoya operasyon düzenledi. 4 katlı bir binanı altındaki depoda, kaçak içki üretiminde kullanıldığı belirtilen 11 bin 970 şişe etil alkol ile 60 cinsen içerikli jel ele geçiren ekipler, depo sahibini gözaltına aldı.

Menteş Mahallesi'ndeki bir işyerinde ise 72 şişe etil alkol, 138 adet içki kiti, 610 cinsel içerikli jele el koyan polis, işyeri sahibi H.Ö. hakkında işlem başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:35 Kaynak: DHA

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