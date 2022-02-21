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MERSİN'DE, 12 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE - Son Dakika

MERSİN'DE, 12 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

21.02.2022 09:51

MERSİN'de, terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

MERSİN'de, terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 18 Şubat'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve aralarında aktif görevde olan öğretmenlerin bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

MERSİN'DE, 12 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
MERSİN'DE, 12 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
MERSİN'DE, 12 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN'DE, 12 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE - Son Dakika


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