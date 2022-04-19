Mersin'de 12 saat sonra bulunan Nur'un sağlık durumu iyi - Son Dakika
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Mersin'de 12 saat sonra bulunan Nur'un sağlık durumu iyi

19.04.2022 12:05
Mersin'de 12 saat sonra bulunan Nur'un sağlık durumu iyi

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün gece saatlerinde kaybolan ve 12 saat sonra bulunan 8 yaşındaki Nur Hamit Bilal'in hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildiği, durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün gece saatlerinde kaybolan ve 12 saat sonra bulunan 8 yaşındaki Nur Hamit Bilal'in hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildiği, durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı 12 kilometre uzaktaki Çeşmeli Mahallesi Merkeze Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Havva ve Hamit Bilal çiftçinin 8 yaşındaki kızı Nur, evden çıktıktan sonra kayboldu. Aile ve komşuların aramasında sonuç alınamayınca durum tüm mahalle ile ekiplere haber verildi. Bunun üzerine mahalle sakini yaklaşık 200 kişi ile jandarma, JASAT, AFAD, AKUT, Erdemli Belediyesi personelleri ve itfaiye ekipleri 3'ü kokuya duyarlı biri kadavra olmak üzere 4 köpekle arama çalışması yaptı. Çevrede çok sayıda bahçe ve atıl yapıların bulunmasını dikkate alan ekipler sabaha kadar arama çalışması yaptı. Daha önce bakılmış olan bölgeler dahil çevrede günün ışıklarıyla birlikte detaylı arama yapan ekiplere yine kokuya duyarlı köpekler de eşlik etti. Çalışmaların aralıksız devam ettiği bölgede 12 saat sonra mutlu haber geldi. Küçük Nur, Erdemli Belediyesi'nin personelleri tarafında sağ olarak evinden 2 kilometre uzakta metruk bir yapının arkasındaki su olmayan havuzda bulundu. Ekipler tarafından motosiklete alınan çocuk evine getirildi.

Evde ailesi tarafından mutlulukla karşılanan Nur, daha sonra JASAT ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa götürüldü. Hastaneye götürülen ve gerekli sağlık kontrolleri yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mutlu haber sonrasında görev alan ekipler daha sonra bölgeden ayrıldı. - MERSİN

Mersin'de 12 saat sonra bulunan Nur'un sağlık durumu iyi
Mersin'de 12 saat sonra bulunan Nur'un sağlık durumu iyi
Mersin'de 12 saat sonra bulunan Nur'un sağlık durumu iyi
Mersin'de 12 saat sonra bulunan Nur'un sağlık durumu iyi
Mersin'de 12 saat sonra bulunan Nur'un sağlık durumu iyi
Mersin'de 12 saat sonra bulunan Nur'un sağlık durumu iyi

YORUMLAR
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Türkiye günlerce Tarsus'ta yapılan gizemli kazıyı konuşmuştu! O evde yangın çıktı, ekipler güçlükle kontrol altına aldı Türkiye günlerce Tarsus'ta yapılan gizemli kazıyı konuşmuştu! O evde yangın çıktı, ekipler güçlükle kontrol altına aldı 12 saattir aranıyordu! 8 yaşındaki Nur sağ olarak bulundu 12 saattir aranıyordu! 8 yaşındaki Nur sağ olarak bulundu Ödeme yapmadığı sahte dekontla dolandırdı Ödeme yapmadığı sahte dekontla dolandırdı

Erdemli Belediyesi, Çeşmeli, Mersin, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 12 saat sonra bulunan Nur'un sağlık durumu iyi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 12 saat sonra bulunan Nur'un sağlık durumu iyi - Son Dakika
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