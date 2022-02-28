Mersin'de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

28.02.2022 10:01
Mersin'de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde takip edilen bir kamyonda yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 12 ton akaryakıt ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde takip edilen bir kamyonda yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 12 ton akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Gurup Amirliği ekipleri, takip ettikleri bir kamyonu durdurarak arama yaptı. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla kamyonda yapılan aramada, her biri 1 tonluk 12 tank halinde 12 ton gümrük kaçağı akaryakıt ile 1 tabanca ve bu tabancaya ait 18 mermi ele geçirildi.

Araç sürücüsü V.Ç.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili olarak şüphelinin silah ticaretine yönelik iletişim kurduğu A.Ç. isimli şahıs ta gözaltına alınırken, şahsın evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüphelilerle ilgili adli işlemin sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Mersin'de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Mersin'de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Akaryakıt, Mersin, Tarsus, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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