Mersin'de 12 yaşındaki kız kaçırıldı - Son Dakika

Mersin'de 12 yaşındaki kız kaçırıldı

Mersin\'de 12 yaşındaki kız kaçırıldı
Son Güncelleme: 19.09.2023 23:03

Mersin'de bir site görevlisinin 12 yaşındaki kızı, sabaha karşı site bahçesine gelen 2 kişi tarafından kaçırıldı. Baba, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kızının kaçırıldığını tespit etti ve polise başvurdu. Polis ekipleri, kaçıran şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Aile ise kızlarının sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerce kaçırılmış olabileceğini düşünüyor.

12 yaşındaki kızı kandırıp kaçırdılar

Mersin'de site görevlisinin 12 yaşındaki kızı, sabaha karşı site bahçesine gelen 2 kişi tarafından kaçırıldı

MERSİN - Mersin'de bir site görevlisinin 12 yaşındaki kızı, sabaha karşı site bahçesine gelen 2 kişi tarafından kaçırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Eylül tarihinde merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Site görevlisi Sabri T., sabah kalktığında kızı İsnur T.'nin yatağında olmadığını fark etti. Tüm aramalarına rağmen kızını bulamayan Sabri T., sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Sabri T., kızının sabah saat 05.00 sıralarında siteye gelen 2 kişi ile site bahçesinde bir süre konuştuktan sonra götürüldüğünü gördü. Bunun üzerine durumu polise bildiren baba, kızını kaçıranlardan şikayetçi oldu. Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimliği belirsiz şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, cumartesi sabah saatlerinde meydana gelen olay sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sitenin giriş kapısına gelen 2 kişinin şifreli kapıyı açarak içeriye girdikleri anlar yer aldı. Görüntülerde şahısların site bahçesinde bir süre bekledikten sonra yanlarında ortaokul son sınıf öğrencisi İsnur T. ile ayrıldığı görüldü.

Sosyal medya iddiası

Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken, aile kızlarının sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerce kaçırılmış olabileceğini ileri sürdü. Kızlarının sosyal medya hesaplarını incelediklerinde tanımadığı kişilerle görüştüğü bilgisine ulaştıklarını kaydeden aile, bu bilgileri polisle paylaştıklarını ifade ettiler.

Kaynak: İHA

Mersin, Eylül, Sosyal Medya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 12 yaşındaki kız kaçırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 12 yaşındaki kız kaçırıldı - Son Dakika
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