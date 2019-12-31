Mersin'de 120 litre sahte rakı ile 71 litre şarap ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de jandarma ekiplerince yeni yıl öncesi düzenlenen operasyonlarda 120 litre sahte rakı ile 71 litre şarap ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Dedeler Mahallesi'nde bir kişinin sahte içki üretimi yaptığını tespit eden ekipler, ikamete operasyon düzenledi.

Evdeki aramada 71 litre şarap bulunurken bir şüpheli yakalandı.

Aliağa Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda da varil içerisinde 120 litre sahte rakı bulundu. Evdeki bir şüpheli gözaltına alındı.

Sahte içkilere imha edilmek üzere el konuldu.