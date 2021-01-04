Silifke'de bin 291 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 291 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir işletmede sahte içki bulunduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerindeki H.Ç'yi gözaltına aldı.

İşletme ve depoda yapılan aramada bin 291 litre sahte içki ele geçirildi. - MERSİN