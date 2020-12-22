Mersin'de 13 ilçede 50 noktaya oyun parkı - Son Dakika

Mersin'de 13 ilçede 50 noktaya oyun parkı

22.12.2020 10:59
Mersin'de 13 ilçede 50 noktaya oyun parkı, System.String[]

Mersin'de 13 ilçede 50 farklı noktaya çocuk oyun parkları yerleştirilmeye başlandığı bildirildi.

Mersin'de 13 ilçede 50 farklı noktaya çocuk oyun parkları yerleştirilmeye başlandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 'Hiçbir mahalle parksız, hiçbir çocuk oyunsuz kalmayacak' sloganı ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, toplu alımı yapılan oyun parklarını, talep edilen noktalara yerleştirerek çocukların yüzünü güldürüyor. Bu çerçevede 13 ilçede belirlenen noktalara 50 adet oyun grubu yerleştiriliyor. İçerisinde salıncak, kaykay, tahterevalli bulunan, tüm kalite belgelerine sahip olan ve emniyet alanı sağlayacak büyüklükte kum havuzunu barındıran oyun grupları ile çocuklar eğlencenin tadını doyasıya yaşayacak.

Parkların ismini çocuklar koyacak

Yürütülen 'Adını sen koy' projesi ile kurulan parkların adını da çocuklar belirleyecek. Çocuklar 1 Nisan 2021 tarihine kadar hayal ettiği ismi bir mektup veya resimle anlatarak 'parkiminadi@mersin.bel.tr' adresinden gönderecek ve jürinin değerlendirmesine sunacak. Çocuklar, muhtarlar aracılığıyla da belirledikleri isimleri belediyeye ulaştırabilecek.

"Parklar çocuklar için mutluluk kaynağı"

Akdeniz ilçesine bağlı Bahçeli Kürkçü Mahallesi Muhtarı Semral Şahin, mahallelerine kurulan oyun parkından dolayı yaşadıkları mutluluğu ifade ederek, bu çalışmada emeği geçen başta Başkan Vahap Seçer olmak üzere tüm ekibe teşekkürlerini iletti. Kendi mahallelerine bir oyun parkı kazandırıldığını ve bu parkın mahalledeki çocuklar için mutluluk kaynağına dönüştüğünü belirten Şahin, "İnşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel çalışmalarda birlikte olmaya çalışacağız" dedi.

"Bu oyun parkları ile mahalleye yeni bir renk geldi"

Tarsus'un ova bölgesinde bulunan en büyük yerleşim yerleri arasında yer alan Yeşiltepe Mahallesi'nin okul bahçesine de 2 çocuk oyun parkı kuruldu. Muhtar İmadettin Söyleme, oyun parkları ile mahalleye yeni bir renk geldiğini belirterek, çocukların böyle bir oyun alanına ihtiyaç duyduğunu ve bu ihtiyacın karşılanmasından ötürü mutlu olduklarını söyledi. - MERSİN

Mersin'de 13 ilçede 50 noktaya oyun parkı
Mersin'de 13 ilçede 50 noktaya oyun parkı
Mersin'de 13 ilçede 50 noktaya oyun parkı
Mersin'de 13 ilçede 50 noktaya oyun parkı
Mersin'de 13 ilçede 50 noktaya oyun parkı

Tahterevalli, oyunlar, Mersin, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de 13 ilçede 50 noktaya oyun parkı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya: Yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 25 azaldı Muharrem İnce partiyi kuramadan Kurucular Kurulu'nda derin çatlak! Erkin Şahinöz ekipten ayrıldı Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap 40 metre takla atan araç Habur Çayına uçtu; bir aile yok oldu 'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi 13 kaburgası olan Norduz koyunu, sadece Van'da yetiştiriliyor Elektrikte serbest tüketici limiti, 2021 için 1200 kilovatsaat olacak Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu
Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı         
10:54
Güne yükselişle başlayan dolar 7,67'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,67'den işlem görüyor         
10:23
TFF Hukuk Müşavirliği, Fatih Terim'e 8 maç ceza verebilir TFF Hukuk Müşavirliği, Fatih Terim'e 8 maç ceza verebilir         
10:08
"Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım         
09:56
Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları         
09:49
Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi         
09:41
Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti         
09:16
MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı         
07:37
Mesajlaştığı için kız kardeşinin üstüne bıçakla yürüyen ağabey annesini öldürdü Mesajlaştığı için kız kardeşinin üstüne bıçakla yürüyen ağabey annesini öldürdü         
00:47
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler         
22:39
'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı         
22:31
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek         
21:47
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 11:09:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de 13 ilçede 50 noktaya oyun parkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei