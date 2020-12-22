Mersin'de 13 ilçede 50 noktaya oyun parkı - Son Dakika

Mersin'de 13 ilçede 50 farklı noktaya çocuk oyun parkları yerleştirilmeye başlandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 'Hiçbir mahalle parksız, hiçbir çocuk oyunsuz kalmayacak' sloganı ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, toplu alımı yapılan oyun parklarını, talep edilen noktalara yerleştirerek çocukların yüzünü güldürüyor. Bu çerçevede 13 ilçede belirlenen noktalara 50 adet oyun grubu yerleştiriliyor. İçerisinde salıncak, kaykay, tahterevalli bulunan, tüm kalite belgelerine sahip olan ve emniyet alanı sağlayacak büyüklükte kum havuzunu barındıran oyun grupları ile çocuklar eğlencenin tadını doyasıya yaşayacak.

Parkların ismini çocuklar koyacak

Yürütülen 'Adını sen koy' projesi ile kurulan parkların adını da çocuklar belirleyecek. Çocuklar 1 Nisan 2021 tarihine kadar hayal ettiği ismi bir mektup veya resimle anlatarak 'parkiminadi@mersin.bel.tr' adresinden gönderecek ve jürinin değerlendirmesine sunacak. Çocuklar, muhtarlar aracılığıyla da belirledikleri isimleri belediyeye ulaştırabilecek.

"Parklar çocuklar için mutluluk kaynağı"

Akdeniz ilçesine bağlı Bahçeli Kürkçü Mahallesi Muhtarı Semral Şahin, mahallelerine kurulan oyun parkından dolayı yaşadıkları mutluluğu ifade ederek, bu çalışmada emeği geçen başta Başkan Vahap Seçer olmak üzere tüm ekibe teşekkürlerini iletti. Kendi mahallelerine bir oyun parkı kazandırıldığını ve bu parkın mahalledeki çocuklar için mutluluk kaynağına dönüştüğünü belirten Şahin, "İnşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel çalışmalarda birlikte olmaya çalışacağız" dedi.

"Bu oyun parkları ile mahalleye yeni bir renk geldi"

Tarsus'un ova bölgesinde bulunan en büyük yerleşim yerleri arasında yer alan Yeşiltepe Mahallesi'nin okul bahçesine de 2 çocuk oyun parkı kuruldu. Muhtar İmadettin Söyleme, oyun parkları ile mahalleye yeni bir renk geldiğini belirterek, çocukların böyle bir oyun alanına ihtiyaç duyduğunu ve bu ihtiyacın karşılanmasından ötürü mutlu olduklarını söyledi. - MERSİN