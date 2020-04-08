Mersin'de 14 günlük karantina süresi biten vatandaşlar evlerine gönderildi - Son Dakika

Mersin'de 14 günlük karantina süresi biten vatandaşlar evlerine gönderildi

KKTC ve Lübnan'dan gelen biri bebek 594 öğrenci ile vatandaş, Mersin'deki 14 günlük karantina süresinin ardından evlerine gönderildi

25 otobüsle 44 farklı ile gönderilen vatandaşların yurtlardan ayrılışları sırasında tek tek tekrardan ateşi ölçüldü

MERSİN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen ve aralarında biri bebeğin de bulunduğu öğrenci, asker ve vatandaşlardan oluşan 594 kişi, Mersin'deki 14 günlük karantina süresinin ardından evlerine gönderildi. 25 otobüsle 44 farklı ile gönderilen vatandaşların yurtlardan ayrılışları sırasında tek tek tekrar ateşi ölçüldü.

Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle KKTC'den getirilen ve 14 günlük karantina süresini, yerleştirildikleri Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Mersin Kırk Kaşık Kız Yurdunda geçiren bir bebek, 173 öğrenci ve 399 sivil vatandaş, 15 asker ile 6 şoför, AFAD Mersin tarafından organize edilen araçlarla, sosyal mesafe kurullarına uyularak her koltukta bir kişi olacak şekilde memleketlerine uğurlandı. 25 otobüsle 44 farklı ile gönderilen vatandaşların çıkışta tek tek tekrardan ateşleri ölçüldü. Yoğun güvenlik önlemleri altında götürülen vatandaşlar, memleketlerinde ailelerine teslim edilecek.

25 Mart tarihinde KKTC'den yurda dönüş yapan 173 öğrenci, 399 sivil vatandaş, 15 asker ve 6 şoförü, Silifke Taşucu Limanında yapılan sağlık muayenelerine müteakip 14 gün süresince tedbir amaçlı karantina uygulanmak üzere Mersin KYK yurtlarına yerleştirilmişti.