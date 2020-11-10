Mersin'de 14 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Mersin'de, 20 hırsızlığın şüphelisi olduğu belirlenen 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ev ve işletmelerden bisiklet ve 5 motosikletin çalındığı kent genelindeki faili meçhul hırsızlıkların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, 20 hırsızlığın gerçekleştirildiği bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek 14 zanlının kimliğini tespit etti.

Şüpheliler, adreslerine gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.