14 yaşındaki çocuğun cep telefonunu gasbettikleri ileri sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de, 14 yaşındaki kız çocuğunun cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polise başvuran N.C, arkadaşı H.B.Ş. (14) ile Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi'nde yürürken, önlerini kesen 2 kişi tarafından bıçak zoruyla cep telefonunun çalındığını bildirdi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kaydından zanlıların U.G. (19) ve İ.I. (18) olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla zanlılar yakalandı, ele geçirilen telefon da N.C'ye teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.G. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli ev hapsi tedbiriyle salıverildi.

Öte yandan, zanlıların gasbın ardından kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.