Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme 2' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme 2' operasyonu: 5 gözaltı

05.08.2022 08:52
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme 2' operasyonu: 5 gözaltı

Mersin'de 15 Ağustos'ta eylem hazırlığında olan PKK/KCK şüphelilerine yönelik başlatılan "Temizleme 2" operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de 15 Ağustos'ta eylem hazırlığında olan PKK/KCK şüphelilerine yönelik başlatılan "Temizleme 2" operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün ilk eylemi olan 15 Ağustos'un yıl dönümünde eylem hazırlığında olan şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda C.A.T., A.Ç., D.G., F.S. ve A.T. isimli şüphelileri belirleyen ekipler, operasyon için bu sabah düğmeye bastı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle 5 adrese giren ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şahısların 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundaklama, molotoflu ve taşlı saldırı olaylarına karıştıkları ve bu suçlardan dolayı terör örgütü suçlarından işlem gördükleri öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - MERSİN

YORUMLAR
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Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme 2 Operasyonu' başlatıldı Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme 2 Operasyonu' başlatıldı 15 Ağustos'u kana bulayacaklardı: PKK'ya yönelik 'Temizleme 2' operasyonu başlatıldı 15 Ağustos'u kana bulayacaklardı: PKK'ya yönelik 'Temizleme 2' operasyonu başlatıldı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme 2' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme 2' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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