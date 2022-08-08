Mersin'de "Temizleme 2" operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Mersin'de "Temizleme 2" operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

08.08.2022 14:09
Mersin'de "Temizleme 2" operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Mersin'de 15 Ağustos'ta eylem hazırlığında olan PKK/KCK şüphelilerine yönelik başlatılan "Temizleme 2" operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Mersin'de 15 Ağustos'ta eylem hazırlığında olan PKK/KCK şüphelilerine yönelik başlatılan "Temizleme 2" operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün ilk eylemi olan 15 Ağustos'un yıl dönümünde eylem hazırlığında olan şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda C.A.T., A.Ç., D.G., F.S. ve A.T. isimli şüphelileri belirleyen ekipler, operasyon için 5 Ağustos'ta sabah düğmeye bastı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle 5 adrese giren ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şahısların 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundaklama, molotoflu ve taşlı saldırı olaylarına karıştıkları ve bu suçlardan dolayı terör örgütü suçlarından işlem gördükleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 'Temizleme 2' operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de "Temizleme 2" operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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