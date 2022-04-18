15 bin çilek fidesi toprakla buluştu - Son Dakika

Arazideki çilek fidelerinden görünüm
Saray Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat Şen'in konuşması Mersin'de 15 bin çilek fidesi toprakla buluştu
MERSİN( AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 dekar alana 15 bin çilek fidesi dikimi yapıldı.
Saray Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat Şen, deneme amaçlı arazisine çilek fidesi diktiğini söyledi.
Fidelerden 2 ay içinde ürün almaya başlayacaklarını aktaran Şen, ilçenin iklim şartları dolayısıyla yetiştirecekleri çileğin tadının da farklı olacağını belirtti.
Kaynak: AA
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