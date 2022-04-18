15 bin çilek fidesi toprakla buluştu - Son Dakika
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15 bin çilek fidesi toprakla buluştu

18.04.2022 18:14

Arazideki çilek fidelerinden görünüm Saray Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat Şen'in konuşması Mersin'de 15 bin çilek fidesi toprakla buluştu MERSİN( AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 dekar alana 15 bin çilek fidesi dikimi yapıldı.

Arazideki çilek fidelerinden görünüm

Saray Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat Şen'in konuşması Mersin'de 15 bin çilek fidesi toprakla buluştu

MERSİN( AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 dekar alana 15 bin çilek fidesi dikimi yapıldı.

Saray Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat Şen, deneme amaçlı arazisine çilek fidesi diktiğini söyledi.

Fidelerden 2 ay içinde ürün almaya başlayacaklarını aktaran Şen, ilçenin iklim şartları dolayısıyla yetiştirecekleri çileğin tadının da farklı olacağını belirtti.

15 bin çilek fidesi toprakla buluştu
15 bin çilek fidesi toprakla buluştu
15 bin çilek fidesi toprakla buluştu
15 bin çilek fidesi toprakla buluştu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 bin çilek fidesi toprakla buluştu - Son Dakika


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