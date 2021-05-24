Mersin'de 15 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Zanlının evinde ve bahçesinde 15 kök Hint keneviri, 20 gram bonzai, 10 gram esrar, 1 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, bıçak, muşta ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!