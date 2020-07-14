Mersin'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade" konferansı - Son Dakika

Mersin'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade" konferansı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, Mersin Valiliği koordinesinde Tarsus Üniversitesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade" konferansı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, Mersin Valiliği koordinesinde Tarsus Üniversitesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade" konferansı düzenlendi.

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Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Toros Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, vali yardımcıları, kaymakamlar, il müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve davetliler katıldı.

Konferans öncesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Gu¨nu¨ videosu izlendi.

Programda daha sonra Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade adlı konferans verildi.

Aydın, Türk milletinin tarih boyunca devletini, bayrağını ve kardeşliğini hedef alan hainler karşısında hep dik durduğunu belirtti.

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade' konferansı - Son Dakika
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