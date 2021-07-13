Mersin'de insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edilen 15 yangının erken müdahale sayesinde ormana sıçramadan söndürüldüğü bildirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında İzmir, Muğla, Antalya ve Adana'da orman yangınlarının gözetlenmesi ve kara-hava araçları tarafından yangınlara erken müdahale imkanı sağlanması amacıyla 4 İHA kiralandığı belirtildi.

Adana'da konuşlanan İHA tarafından Adana, Mersin ve Kahramanmaraş'taki ormanların 1 Haziran itibarıyla gözetlenmeye başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İHA'nın bildirdiği koordinattaki ateşe en yakın ekiplerimiz hemen yönlendirilmekte ve ateş büyümeden kontrol edilmektedir. 3 Haziran'dan itibaren Mersin Orman Bölge Müdürlüğümüz sınırlarında orman içi ve bitişiğinde İHA'dan 15 yangın ihbarı alınmış, erken müdahale sonucu ormana sirayet etmeden söndürülmüştür."

Bu arada, Mersin'in Toroslar ilçesindeki Doruklu mevkisinde insansız hava aracının tespitinin ardından söndürülen yangının görüntüleri paylaşıldı.